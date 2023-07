Affaire de diffamation : Sonko envoie un huissier à Mame Mbaye Niang

Du nouveau dans l’affaire de diffamation opposant le leader de Pastef Ousmane Sonko au ministre du Tourisme, Mame Mbaye Niang. Selon Les Echos, qui donne l’information, les avocats du maire de Ziguinchor ont envoyé hier un huissier de justice, en l'occurrence Me Guillaume Sagna, à la partie adverse pour lui signifier leur recours. Cette démarche fait suite à la requête aux fins de pourvoi introduite par l’opposant, précise le journal. Lequel souligne que les conseils de Mame Mbaye Niang dispose d’un délai d’un mois pour répondre. Le Parquet général devra, à son tour, faire son réquisitoire. Conformément à la procédure, le dossier devra aussi passer par le service de documentation où un rapporteur sera désigné comme conseiller du premier président de la Cour suprême de la Cour suprême avant d’être enrôlé. Pour rappel, la défense du maire de Ziguinchor avait attendu le dernier moment pour saisir la Cour suprême après la condamnation en avril dernier de Sonko, pour diffamation et injures, dans l’affaire Prodac, à 6 mois avec sursis et à payer 200 millions F CFA à Mame Mbaye Niang à titre de dommages et intérêts. Le but est d’empêcher l’invalidation de la candidature de l’opposant.