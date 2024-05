Affaire d’escroquerie au visa : Le lutteur Lac de Guiers 2 placé sous mandat de dépôt !

Le chef de file de l’écurie Walo de Guédiawaye va passer, ce vendredi, sa première nuit en prison. Il a été placé sous mandat de dépôt concernant l’affaire d’escroquerie au visa, à l’instant, après avoir fait l’objet d’un retour de parquet hier. Selon les dernières informations reçues, le montant s’élèverait à plus de 60 millions de FCFA. Le lutteur a été finalement arrêté, le mardi 14 mai, par la police de Wakhinane Nimzatt suite à des plaintes pour association de malfaiteurs et d’escroquerie au visa au préjudice du tailleur A.S., d’autres candidats malheureux