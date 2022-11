Affaire Thicky : Le verdict est tombé pour les gardes du corps de Sonko

Selon la Rfm, les gardes du corps du leader de Pastef, notamment Momodou Diop et Diakhaté Diop, ont été reconnus coupables de coups et blessures volontaires et condamné à deux mois de prison ferme. Modou Diaw et Ibrahima Boye ont, eux, été relaxés Les membres de la garde rapprochée de Ousmane SONKO sont poursuivis pour coups et blessures volontaires ayant occasionné des ITT respectives de 45 et 21 jours, destruction volontaire de biens appartenant à autrui, violation de domicile, violences et voies de fait.