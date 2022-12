Affaire Sweet Beauté – Avis de clôture du dossier: Les avocats de Ousmane Sonko sollicitent le non-lieu total

Le Doyen des Juges a bouclé son instruction dans l’affaire Sweey Beauty. Maham Diallo a donc envoyé son avis de clôture aux différentes parties. En ce qui les concerne, les avocats de Ousmane Sonko pensent que le magistrat instructeur ne peut, en droit, que rendre une ordonnance de renvoi. D’après le journal «Les Échos», s’agissant de leurs observations sur l’avis de clôture qui leur a été adressé par le doyen des Juges, ils vont souligner le fait que le juge n’ait pas voulu entendre Me Dior Diagne et Me Pape So. Mieux, ils sollicitent le non-lieu total. « Les demandes d’audition de Me Dior Diagne et de Me Pape So, ignorées par le Doven des juges d’instruction, restent encore en travers de la gorge des avocats d’Ousmane Sonko. Ils ne comprennent pas et n’acceptent pas que le magistrat instructeur ait choisi d’entendre tout le monde sauf ces deux personnes », renseigne la source.