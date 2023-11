Affaire Sonko: La Cour de justice de la Cedeao a tranché

C'est Me Juan Branco, avocat français d'Ousmane Sonko, qui a donné l'information. Sur sa page Facebook, il accuse la Cour de justice de la CEDEAO de donner "blanc seing à Macky Sall pour détruire son opposant". Car, selon lui, la juridiction "approuve la dissolution du principal parti d'opposition (Pastef, ndlr)" et "ne se prononce pas sur la radiation" de l'opposant des listes électorales. En définitive, d'après Me Branco, la Cour de justice de la Cedeao "s'erige en gardienne du pouvoir sur une mer de cadavres"