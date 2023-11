Affaire Sonko : La Cour de justice de la CEDEAO rejette la première demande de l’Etat du Sénégal

L’annonce est faite par l’intéressé lui-même, Me Juan Branco. En effet, lors de la première audience à la Cour de justice de la CEDEAO, l’agent judicaire de l’Etat avait contesté la constitution des avocats étrangers du leader des patriotes, le Franco-Espagnol Juan Branco et le Franco-Comorien Saïd Larifou. Demande que la Cour de justice de la CEDEAO a rejeté. « La Cour de justice de la CEDEAO rejette la demande de l’État du Sénégal et admet ma constitution. Nous allons donc plaider la libération d’Ousmane Sonko », annonce Juan Branco sur sa page X. Place donc au débat. La Cour de justice de la CEDEAO devrait rendre ensuite sa décision concernant les demandes d’Ousmane Sonko, qui conteste la dissolution de son parti Pastef et demande sa réintégration dans les listes électorales.