Affaire Sonko : La Caisse de dépôt et de consignation barricadée, Ayib Daffé interdit d’entrée

Ayib Daffé, mandataire de Ousmane Sonko, s’est vu refuser l’accès à la Caisse de dépôt et de consignation (CDC) aujourd’hui, malgré une décision de justice récente. Cette décision ordonnait la réintégration de Sonko sur les listes électorales, essentielle pour sa candidature à l’élection présidentielle du 25 février 2024. Ce mercredi 20 décembre 2023, lors de la tentative de Ayib Daffé de pénétrer dans les locaux de la Caisse de dépôt et de consignation pour leur notifier la décision de justice en la faveur de la candidature de Sonko, il a été confronté à un barrage policier. D’après Daffé, les forces de l’ordre ont justifié leur refus par des « instructions supérieures », sans fournir plus de détails. Ce blocage survient après une confusion antérieure où Daffé avait pu déposer 30 millions de francs CFA comme caution pour Sonko, mais la CDC avait ensuite contesté ce dépôt, arguant l’absence de Sonko sur les listes électorales. Malgré la quittance reçue, la CDC a refusé de fournir l’attestation nécessaire au dossier de candidature. En plus de ces problèmes avec la CDC, Sonko fait face à des difficultés pour obtenir les fiches de parrainage nécessaires. Ces documents, cruciaux pour valider sa candidature, doivent être acquis auprès des autorités sénégalaises, non de la Commission électorale nationale autonome.