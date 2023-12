Affaire Sonko : L’AJE n’a toujours pas introduit son recours

L’Agent judiciaire de l’État (AJE) continue de jouer avec les nerfs de l’opposant Ousmane Sonko. Il ne se presse pas pour déposer son recours en cassation suite à l’ordonnance du juge du Tribunal d’instance de Dakar, annulant la radiation de l’opposant Ousmane Sonko des listes électorales. Les Echos informe que Yoro Moussa Diallo et ses avocats n’avaient pas saisi la Cour suprême « jusqu’à hier vendredi », 22 décembre. « On est dans les délais; on ne veut pas bâcler notre travail », tente-t-on de justifier du côté de l’État, rapporte le journal. Celui-ci flaire un dilatoire visant à attendre le dernier moment du délai sachant que le temps ne joue pas en faveur de Sonko pour sa participation à la présidentielle du 25 février 2024. Disposant d’un délai de dix (10) de jours à compter de la signification de la décision, l’AJE a jusqu’à mardi pour s’exécuter, souligne la source. Qui rappelle : « Lorsqu’ils étaient dans la même situation, dans l’affaire Mame Mbaye Niang, les conseils d’Ousmane Sonko avaient attendu le dernier moment du délai pour déposer leur recours en cassation ».