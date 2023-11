Affaire Sonko-Etat du Sénégal : la grosse bourde du juge de la Cedeao

Lors du procès opposant l’Etat du Sénégal à Ousmane Sonko, le juge Traoré de la Cour de justice de la Cedeao a fait une bourde aussi énorme qu’un champignon. Énorme bévue hier lundi au procès opposant l’Etat du Sénégal à Ousmane Sonko pour évoquer la radiation de Ousmane Sonko sur les listes électorales et la dissolution de Pastef. Le juge Idrissa Traoré a commis une bourde qui n’est pas passé inaperçu. Après avoir entendu les deux parties, notamment la défense de Ousmane Sonko et l’Agent judiciaire de l’Etat, il a, après une discussion de quelques minutes avec ses collaborateurs, décidé de l’affaire en délibéré au 18 novembre. Heureusement qu’un de ses collaborateurs s’est approché de lui pour lui souffler que le 18 novembre 2023 est un samedi. Etonnement total du juge Traoré et de ses assesseurs. C’est alors qu’il son calendrier. Et après consultations, il a renvoyé son délibéré au 17 novembre prochain.