Affaire Sonko-État du Sénégal : “Ce que Aissata Tall Sall m’a dit” (Ayib Daffé)

Ayib Daffé, mandataire de la coalition Sonko2024, a déclaré, jeudi, lors d’une conférence de presse, que la ministre de la Justice Aissata Tall Sall lui a dit que “l'Etat du Sénégal n'a aucune obligation d'appliquer la décision que va rendre la Cour de justice de la CEDEAO". L’instance ouest-africaine statuera le 17 novembre sur la demande des avocats de l’opposant de le réintégrer sur les listes électorales. Un juge de Ziguinchor a annulé le 12 octobre cette radiation, qui empêche M. Sonko d’être candidat au scrutin du 25 février 2024. Le ministère de l’intérieur a refusé jusqu’alors de délivrer à M. Sonko les fiches officielles qui lui permettraient de recueillir ses parrainages, une étape nécessaire au dépôt de candidature. Le ministère argue du caractère non définitif de la décision du juge, frappée de recours de l’Etat. Ayib Daffé affirme par ailleurs que la Garde des Sceaux lui a dit " n'avoir aucune prérogative pour exécuter une décision de la justice et que cette affaire concerne deux parties particulièrement l'Etat du Sénégal et le leader du Pastef qui doivent régler leur problème”