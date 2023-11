Affaire Sonko : Des personnes interpellées aux alentours de la Cour suprême

Ce vendredi 17 novembre est un jour plus qu'important pour Ousmane Sonko et ses militants. La Cour suprême est appelée à statuer sur la décision du juge Sabassy Faye ordonnant la réintégration du leader du parti dissous Pastef. Les débats sont en cours au moment où tout autour du bâtiment, il est noté une forte présence de la police et de la gendarmerie. Des individus sont également présents dans le quartier de Fann qui fait face au bâtiment de la Cour suprême. Les forces de l'ordre y font la ronde. Et quelques arrestations sont notées.