Affaire Sonko/Adji Sarr – Siré Sy: « En 2023, la France va envoyer au Sénégal 1000 policiers et CRS » (vidéo)

Des policiers et CRS français vont débarquer au Sénégal en 2023. Siré Sy, qui a donné l’information citant le ministre français de l’Intérieur, s’est posé des questions sur la venue de ces éléments de sécurité. Il a, en effet, exprimé son inquiétude sur le futur procès entre Ousmane Sonko et son accusatrice Adji Sarr dans l’affaire du viol présumé. « J’ai l’impression qu’il ne s’agit plus d’un simple procès. Le ministre français de l’Intérieur était au Sénégal il y a quelques jours. Il y a une information qui fait état d’un soutien de la France au Sénégal. Elle va envoyer 1000 hommes pour le maintien de l’ordre dont des policiers des Crs » , a notamment déclaré le chroniqueur dans l’émission Tour de l’Actu de nos confrères de Senegal7. « A un moment », ajoute-t-il, « il n’y avait même plus de lacrymogènes. Maintenant si la France, dans le cadre de la coopération inscrit dans son budget, l’envoie de 1000 éléments dont des CRS pour venir en aide au Sénégal, je me pose des questions ».