Affaire Prodac : Sonko perd une bataille

Dans l’affaire qui oppose leur client à Mame Mbaye Niang, les avocats de Sonko avaient saisi le premier président de la Cour suprême de deux requêtes. L’une pour récuser le juge Pape Mohamed Diop et l’autre pour demander le dessaisissement du premier président de la Cour d’appel, Amady Diouf. La juridiction a rendu sa décision, rejetant les deux demandes, informe les Echos. Pour la première, souligne le journal, les juges ont estimé que les arguments de la défense du leader de Pastef / Les patriotes ne sont pas valables. Pour rappel, les conseils du maire de Ziguinchor avait introduit une requête en articulant trois griefs de nature à “remettre en cause l’impartialité objective et subjective” du président de la première Chambre correctionnelle du Tribunal de Dakar, dont l’une relative à sa nomination à la tête d’une commission au niveau de la Fédération sénégalaise de football (Fsf). Ce qui lui confère “certains avantages” qu’il ne voudrait pas perdre. Pour la seconde, la défense de l’opposant estime qu’il y a une “suspicion” à l’encontre du juge Amady Diouf et qu’elle connait déjà la position de ce dernier sur le dossier. « Ils ont nommé des gens qui sont manipulables, avait d’ailleurs lancé Sonko, commentant les récentes nominations au sein de la Magistrature. Motivant son refus, précise la source, le premier président de la Cour suprême a soutenu que ces arguments sont mal fondés.