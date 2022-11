Affaire Pape Alé Niang: Le juge Mamadou Seck hérite du dossier

Après un premier retour de parquet, le journaliste Pape Alé Niang s’impatiente dans les locaux du Tribunal de grande instance (TGI) hors classe de Dakar. Le parquet a transmis son dossier au juge du 3ème cabinet d’instruction Mamadou Seck. Ce dernier a désormais en charge l’affaire afin d’édifier le mis en cause arrêté pour «divulgation de documents militaires sans autorisation de la hiérarchie de nature à nuire à la défense national, appel à la subversion, recel et diffusion de documents administratifs estampillés secret et propagation de fausses nouvelles ». Ainsi, la première comparution est prévue à 17h selon les informations relayées par un de ses avocats Me Khoureyssi Ba. Alors qu’il était magistrat instructeur au 8ème cabinet d’instruction, Mamadou Seck avait été désigné dans l’affaire de viols suivis de menaces de mort opposant, le président de Pastef Ousmane Sonko à la masseuse Adji Raby Sarr. Finalement, il s’était désisté en évoquant une affaire familiale. Il quittera ledit cabinet à la suite d’une décision prise par l’autorité.