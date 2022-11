Affaire Pape Alé Niang : Après son sit-in, la presse sénégalaise marche ce vendredi 18 novembre

Les acteurs de la presse continuent de s’indigner contre l’arrestation du journaliste Pape Alé Niang qu’ils qualifient d’arbitraire. En sit-in ce mercredi 16 novembre à la Maison de la Presse Babacar Touré, les professionnels des médias ont annoncé une grande marche ce vendredi 18 novembre à 15 heures. Cette marche pour la liberté et les droits de la presse aura pour point de départ FASTEF (ex- Ecole Normale Supérieure) au rond point jet d’eau, point de chute. Rappelons que le journaliste d’investigation et administrateur du site Dakarmatin a été placé sous mandat de dépôt depuis mercredi dernier. Notre confrère est poursuivi pour divulgation de document militaire sans autorisation, diffusion de fausses nouvelles entre autres.