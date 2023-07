Affaire Ousmane Sonko : La grande révélation de Me Bamba Cissé

Ousmane Sonko est arrêté depuis vendredi et placé en garde à vue pour « vol de téléphone et appel à l’insurrection ». De retour de la mosquée, il aurait arraché le téléphone d’une gendarme qui était en train de le filmer. À la suite de quoi, des éléments du GIGN ont pénétré de force dans son domicile pour procéder à son arrestation. En conférence de presse ce dimanche, Me Bamba Cissé a révélé que ce n’est pas le leader de Pastef qui a arraché le téléphone de ladite gendarme. « Me Bamba Cissé révèle : « Ce n’est pas Ousmane Sonko qui a arraché personnellement le téléphone de la dame gendarme qui était en civil. Il a des gardes du corps. Mais c’est pour protéger ses hommes qu’il a adossé la responsabilité de l’acte ».