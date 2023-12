Affaire Ndella Madior Diouf : Six nounous de Keur Yeurmandé placées sous contrôle judiciaire

Awa Mbaye, Fanta Cissokho, Fatou Sène, Sadio Keita, Anta Sarr et Yacine Sow sont libres. Inculpées dans l’affaire de la pouponnière « Keur Yeurmande » de Ndella Madior Diouf, ces nounous ont échappé à la détention. Elles sont sous contrôle judiciaire. Le doyen des juges, Oumar Maham Diallo, les a inculpées. Après avoir envoyé leur patronne, Ndella Madior Diouf en prison, il a tranché le sort des six (6) nounous de la pouponnière « Keur Yeurmandé » de Sacré Cœur. Contrairement à Ndella, Awa Mbaye, Fanta Cissokho, Fatou Sène, Sadio Keita, Anta Sarr et Yacine Sow sont libres. Elles ont bénéficié d’un contrôle judiciaire après leur face à face avec le magistrat instructeur. .Même si elles rentrent chez elles, de lourdes charges pèsent sur ces femmes inculpées pour complicité de traite de personnes, d’exercice illégal de la fonction de médecin, privation d'aliments ou de soins ayant entraîné la mort sans intention de la donner, mise en danger de la vie d'autrui, non-assistance de personnes en danger, complicité d'homicides involontaires, d'obtention indue de certificats aux fins d'inhumation et d'infractions aux lois sur les inhumations.