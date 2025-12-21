Affaire Mouhamed Gueye : Horizon sans Frontières «exige que toute la lumière soit faite sur ce décès»

Connu comme une organisation de défense, d’orientation et d’intégration de migrants, Horizon sans frontières (HSF) a «exigé» ce dimanche 21 décembre que «toute la lumière soit faite sur les circonstances du décès» de

, en France.

Dans un communiqué, tout en «condamnant avec fermeté la mort tragique (…) qu’on pouvait éviter de Mouhamed Guèye», HSF a appelé à «rendre justice aujourd'hui», dans le but de «prévenir d'autres drames demain», dans «un contexte (français) où la haine contre les migrants est tolérée».

L’organisation de défense des droits humains a également «interpellé solennellement l'Etat du Sénégal sur sa responsabilité dans la protection de ses ressortissants à l'étranger», à travers «une mobilisation diplomatique et un suivi rigoureux de cette affaire avec des garanties de non-répétition».