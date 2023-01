Affaire Maty3pommes/ Thiaba, La fille de Fatoumata Ndiaye Tampi condamné à un mois de prison

Pour laver son honneur, Maty trois pommes avait porté plainte contre la fille de Fatoumata Ndiaye Tampi. Lors de ses lives, Thiaba avait traité la journaliste Maty Fall alias 3 pommes de lesbienne. Face au juge, Thiaba a été condamnée hier à 1 mois de prison assorti du sursis. Pour violences et voies de fait qui l’oppose à Maty 3 Pommes contre Thiaba, la fille de Fouta Tampi a été condamnée hier à 1 mois de prison assorti du sursis. « Rappelons que le procureur avait requis 1 mois ferme lors du procès le 19 janvier dernier. Sur les faits, il est ressorti des débats qu’elle avait traité de lesbienne l’ancienne journaliste de Walf. La raison, c’est parce que celle-ci avait parlé du problème qui l’opposait à sa mère Fatoumata Ndiaye sur les réseaux sociaux. La plaignante Maty 3 Pommes, pour défendre ses intérêts, avait constitué Me Abou Abdoul Daff, qui avait déclaré que sa cliente ne demandait pas réparation mais juste que la mise en cause rapporte la preuve de ses allégations qui, dit-il, ont mis en danger son ménage. »