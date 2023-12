Affaire Marie Diagne Sène : la chancelière a été libérée grâce au coup de gueule de…

La chancelière Marie Diagne Sène a été libérée ce mercredi après deux semaines de détention pour désertion présumée. Accusée d’être une «militaire manquant à l’appel», cette ancienne gendarme devenue diplomate a été arrêtée à deux reprises par ses ex-collègues dans les locaux du ministère des Affaires étrangères. Une première fois le 20 novembre et une seconde, le 4 décembre, après qu’elle a été libérée. Le Témoin, qui donne l’information, rapporte que Marie Diagne Sène a de nouveau recouvré la liberté grâce à l’intervention du chef de la diplomatie sénégalaise, Ismaïla Madior Fall. «Il a fallu que le ministre des Affaires étrangères tape sur la table pour que le général Moussa Fall (Haut commandant de la gendarmerie) tempère son ardeur contre son ex-élément», rapporte le journal. L’arrestation de la chancelière avait indigné plusieurs associations d’agents du ministère des Affaires étrangères et d’autres entités de l’Administration. Mais la gendarmerie semblait déterminée à sanctionner Marie Diagne Sène. «Finalement, relate Le Témoin, sentant que les choses n’évoluent guère et surtout que c’est sa personnalité qui est piétinée par la gendarmerie, Ismaïla Madior Fall a décidé de s’impliquer personnellement pour dire ses quatre vérités à la gendarmerie. Ce coup de gueule a fini par payer puisque la chancelière a été libérée hier.»