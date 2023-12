Affaire Mame Mbaye Niang contre Ousmane Sonko: le dossier mis en état

Il y a eu une fausse alerte il y a quelques semaines dans l'affaire de diffamation opposant Ousmane Sonko au ministre du Tourisme Mame Mbaye Niang concernant la programmation de l'audience. Cette fois-ci, nos confrères du journal Les Echos affirment que le dossier va bientôt être enrôlé. Du moins tout dépend du parquet général. Selon les informations obtenues du journal "toute la mise en état est terminée et il ne reste plus que le Parquet général passe à l'enrôlement de l'affaire pour une audience au niveau de la chambre pénale de la Cour Suprême". A noter que dans cette affaire l'enjeu est énorme pour Ousmane Sonko avec sa réinscription sur les listes électorales en cas de condamnation définitive. Ousmane Sonko avait été condamné en première instance à deux mois de prison avec sursis et 200 millions de francs CFA de dommages et intérêts. La Cour d'appel qui a statué en deuxième ressort a alourdi la peine en infligeant au maire de Ziguinchor, 6 mois assortis du sursis pour "diffamation et injures" tout en maintenant la sanction pécuniaire.