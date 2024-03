Affaire Mame Mbaye Niang: Le Pdg du site Allô Sénégal et ses codétenus libérés

Tout est bien qui finit bien pour le pdg du site Allô Sénégal et ses trois agents qui ont été placés sous mandat de dépôt le 17 novembre 2023. Maniane Lô et ses trois codétenus ont été libérés, suite à la lettre de désistement déposée par le plaignant Mame Mbaye Niang, a appris Seneweb. Pour rappel, le ministre du Tourisme avait déposé une plainte contre le personnel de ce site pour laver son honneur, suite à des accusations portées contre lui via Allô Sénégal.