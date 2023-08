Affaire «Maman Coundoul» : graves révélations sur la disparition de la femme enceinte de 9 mois

Domiciliée à la Cité Asecna de Guédiawaye, Fama Coundoul, plus connue sous le nom de «Maman Coundoul», est portée disparue depuis lundi 14 août. Enceinte de 9 mois, la dame dont le mari se trouve en Espagne est partie de chez elle le jour de sa disparition pour effectuer sa promenade quotidienne. D’après son beau-frère Gora Coundoul, interrogé par L’Observateur, la dame n’a pas été ce jour-là fidèle à ses habitudes : elle est partie à 8 heures, a changé d’itinéraire et n’était pas accompagnée. Plus surprenant encore, elle n’est pas rentrée. La famille a déposé une plainte contre X à la gendarmerie de Keur Massar, mais ses proches croient savoir que «Maman Coundoul» est victime d’un kidnapping. «En effet, 14 heures après sa disparition, Fama s’est connectée sur Messenger pour envoyer un message à un ami, rapporte sous le couvert de l’anonymat un membre de sa famille qui s’est confié à L’Observateur. Dans son message vocal, on sentait la détresse de la femme enceinte. Elle demandait de l’aide à son ami. Jointe par l’un des frères de son mari, Fama a confié à son beau-frère qu’elle se trouverait à Gadaye, sur une terrasse et qu’elle a été kidnappée. Selon toujours Fama, son ravisseur l’a asphyxiée et menacée de mort.» Le journal ajoute que le mari de la victime présumée aurait reçu, pour sa part, un appel du ravisseur. Ce dernier n’aurait pas demandé de rançon. Il aurait simplement déclaré : «Je t’avais dit que tu ne verras plus ta femme… ni l’enfant qu’elle porte.» L’Observateur rapporte que le téléphone de la victime aurait été localisé à Gadaye où la dame enceinte serait retenue d’après le message d’alerte qu’on lui prête. Le journal rapporte que le mari de Fama Coundoul est attendu ce jeudi à Dakar en provenance d’Espagne. Il rentre au bercail pour essayer de retrouver sa femme et l’enfant qu’elle porte.