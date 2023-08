Affaire Maman Coundoul : Ce qui s'est réellement passé !

Fama Coundoul, plus connue sous le nom de Maman Coundoul, établie à la Cité Asecna de Guédiawaye, a été auditionnée par les enquêteurs de la police. Fama Coundoul qui a organisé sa disparition et menti sur sa grossesse, a été retrouvé à Castors. Lors de son audition, elle a confié aux enquêteurs qu’elle a été enlevée par quatre individus à bord d’un véhicule 4X4, de couleur noire, à hauteur du rond-point de Gadaye vers 8 heures du matin pendant qu’elle promenait. Puis, ses ravisseurs l’ont aspergée un liquide pour l’endormir. D’après son récit repris par Libération, elle a été emmenée dans une maison en construction d’où elle a accouché d’une fille. Ensuite, ses agresseurs ont emporté son bébé avant de la laisser dans la rue à Castors près de la Senelec, a-t-elle confié. Elle a été conduite à l’hôpital pour des vérifications sur sa grossesse et son accouchement. Mais il s’avère que cette histoire de grossesse et d’enlèvement a été fabriquée de toutes pièces, révèle « L’ombre de la rue ». Il semblerait que Maman Coundoul n’ait jamais été enceinte et qu’elle n’aurait pas été victime d’un enlèvement. Elle aurait monté cette histoire en collaboration avec « ses complices », dans le but d’obtenir un divorce. A signaler qu’il n’y a aucune arrestation dans cette affaire. L’histoire des ravisseurs appréhendés à Sangalkam, dans le département de Rufisque, est fausse.