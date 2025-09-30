Affaire Madiambal Diagne : ses avocats annoncent la riposte

Lundi, Serigne Saliou Diagne, son jeune frère Mouhamed, et leur tante Mme Diagne ont passé leur première nuit en détention après avoir été inculpés pour association de malfaiteurs et complicité par le juge d’instruction du Pool judiciaire financier (PJF), dans le cadre de l’enquête visant Madiambal Diagne.



Malgré les plaidoiries insistantes de leurs avocats en faveur d’une remise en liberté provisoire ou d’un placement sous contrôle judiciaire, le juge d’instruction du Pool judiciaire financier (PJF) a suivi les réquisitions particulièrement sévères du parquet.



Le cas de Serigne Saliou Diagne (administrateur du Groupe Avenir Communication, éditeur du Le Quotidien) a suscité une vive surprise, car il n’était même pas visé par le réquisitoire introductif du procureur, avance le journal. Qui souligne que son incarcération, perçue comme une « prise d’otage judiciaire » par son entourage, a immédiatement entraîné une contre-offensive de ses avocats.



Cités par Le Quotidien, ces derniers annoncent qu’ils plaideront la nullité de la procédure, estimant son placement sous mandat de dépôt injustifié et en décalage avec son profil discret et son sérieux professionnel reconnu.

