Affaire Khalil Kamara: Seydi Gassama demande la suppression des peines privatives de liberté pour certains types de délits

Poursuivi pour diffusion de fausses nouvelles, diffamation, outrage à un corps constitué et offense au chef de l’Etat, le journaliste de Senego, Khalil Kamara, a été déféré au parquet. Cette arrestation fait suite à une contribution intitulée « la déclaration attendue de Ousmane Sonko », et publiée sur ce site d’informations. Le Directeur exécutif d’Amnesty International, Seydi Gassama demande sa libération et suggère la suppression des peines privatives de liberté. « Le journaliste Khalil Camara doit être remis en liberté et l'Etat du Sénégal doit prendre des mesures pour supprimer les peines privatives de liberté pour les délits portant atteinte à l'honorabilité des personnes conformément aux décisions pertinentes des juridictions régionales », a écrit le M. Gassama sur X.