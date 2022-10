Affaire Kaliphone :Demande de liberté provisoire rejetée, le procès renvoyé

L’influenceur, Kaliphone Sall va devoir prendre son mal en patience. Son procès a été renvoyé au 6 octobre prochain. Selon des sources de Seneweb, la demande de liberté provisoire introduite par ses avocats, a été rejetée. Toutefois, le motif du renvoi serait la non comparution de la partie civile, Adja Thiaré Diaw, qui serait malade et hospitalisée, d’après les dires de son avocat. Pour rappel, l’influenceur, ex insulteur du chef de l’Etat, a été placé en garde à vue suite à une plainte d’une jeune fille, Adji Thiaré Diaw, pour viol, coups et blessures volontaires. Seul le délit de CBV a été retenu contre lui.