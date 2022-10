Affaire Kaliphone : Adja Thiaré Diaw est sortie de l’hôpital

Kaliphone a été condamné hier, jeudi, à six mois de prison dont un ferme et à 500 000 francs CFA d’amende pour coups et blessures volontaires contre Adja Thiaré Diaw. Mais cette dernière n’a pas assisté à l’audience. Pendant que son bourreau était jugé, elle était internée en psychiatrie à l’Hôpital Principal. Les Échos renseigne qu’elle est finalement rentrée chez elle. «Sa mère a jugé nécessaire de la faire quitter l’hôpital Principal de Dakar pour la conduire chez elle. C’est à la suite d’une consultation qu’elle a jugé nécessaire de la laisser à la maison où elle sera suivie médicalement», a confié une source de Les Échos. Prochaine étape ? Le journal rapporte que les avocats de Adja Thiaré Diaw vont d’abord demander au médecin traitant de leur cliente son dossier médical. Ils vont envoyer ce vendredi une correspondance en ce sens. Et lorsqu’ils seront édifiés sur les conclusions du rapport médial, ils sauront la direction à suivre. En plus du délit de coups et blessures volontaires, Adja Thiaré Diaw accusait Kaliphone de viol. Mais le tribunal avait écarté ce chef. Les avocats de la plaignante entendaient revenir à la charge.