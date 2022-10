Affaire Kalifone-Adji Thiaré Diaw :L'Ordre des avocats entre dans la danse

L’avocat du mannequin Adja Thiaré qui accuse Kaliphone de viol est attendu devant l’organe disciplinaire de la profession et encourt une potentielle radiation. Sanction en vue pour Me Abdy Nar Ndiaye l’avocat de Adja Thiaré. Selon des informations du journal Les Echos, la robe noire est convoqué devant le conseil de discipline de l’ordre des avocats du barreau du Sénégal et encourt une possible sanction. L’avocat est poursuivi pour ses seules déclarations à la télé et sur l’affaire Kaliphone-Adja Thiaré, « violant le règlement intérieur de l’Ordre. Il risque jusqu’à six mois de suspension. Lors de se dernière sortie, Me Ndiaye se disait scandalisé de la manière dont ka justice a traité l’affaire de sa cliente Adja Thiaré. Il disait regretter le fait que Kaliphone soit libéré au début de la procédure malgré la gravité des faits.L’avocat allait jusqu’à soupçonner une volonté de la justice d’étouffer l’affaire.