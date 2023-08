Affaire Juan Branco : mauvaise nouvelle pour le maire Pape Sow et Cie

Juan Branco extradé en France, ses présumés complices risquent gros. Selon Libération, le Parquet a requis l’ouverture d’une information judiciaire contre le maire des Parcelles Assainies, Djamil Sané, déjà placé sous mandat de dépôt pour, entre autres, association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste. Le journal ajoute que le lutteur Alioune Diomaye Diouf dit Usine Doolé, un de ses proches, et Mamadou Diop, agent des Impôts et Domaines sont visés, eux, pour “recel” et “transport de malfaiteurs”, entre autres griefs. Rappeler que dans ce dossier les maire de Sangalkam, Pape Sow, est déjà écroué pour actes et manœuvres de nature à troubler l’ordre public, entre autres. La bande sera édifiée lundi.