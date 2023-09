Affaire Juan Branco : encore une tête qui tombe

Le ministre de l’Intérieur, Antoine Diome, avait promis que toutes les personnes impliquées dans le séjour illégal et la fuite de Juan Branco, seront arrêtées et traduites devant la justice. Ses paroles sont en train de se traduire en actes. Après le maire de Sangalkam, Pape Sow, et son frère, c’est au tour de Pape Nguirane Ba alias Vieux Ba d’être envoyé en prison pour une supposée complicité avec l’avocat français. Propriétaire de «L’hôtel du lac», le mis en cause a été placé sous mandat de dépôt par le juge du deuxième cabinet. D’après Les Échos, qui donne l’information, le magistrat instructeur suit ainsi le réquisitoire du procureur. Le journal indique que le juge est également allé dans le sens du chef du parquet en visant l’association de malfaiteurs, complicité de recel de malfaiteur et actes et manœuvres de nature à compromettre la sécurité publique. Il accuse Vieux Ba d’avoir hébergé Juan Branco durant son séjour controversé au Sénégal. Les Échos rapporte que Pape Nguirane Ba a nié avoir aidé l’avocat français. Il jure qu’il ne savait pas que ce dernier a séjourné cinq jours dans son hôtel.