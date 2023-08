Affaire Juan Branco : Sangalkam exige la libération de son maire

Le Mouvement Fippu Taxawu Commune Sangalkam condamne avec la dernière énergie le placement sous mandat de dépôt du maire de la commune de Sangalkam, Alpha Bocar Khouma alias Pape Sow. Dans un communiqué, il renseigne que l’édile de leur commune a été arrêté dans le cadre de l’affaire Juan Branco. « Pape Sow ne saurait être l’agneau du sacrifice au moment celui qu’il a supposé aider, bénéficie d’une liberté provisoire et vaque librement à ses occupations, en France. Tout comme le juge d’instruction a accordé la liberté provisoire à l’avocat qui a supposé le transporter. Une justice juste ne saurait agir selon la tête du client », lit-on dans le rapport. Le Mouvement Fippu Taxawu Commune de Sangalkam réitère au maire Pape Sow toute sa solidarité et rappelle « à l’Etat du Sénégal que la place d’un Maire n’est pas en prison mais dans sa mairie et le territoire qu’il administre ». Par ailleurs, « Fippu Taxawu Commune Sangalkam exige la libération de Pape Sow et de tous les détenus politiques, sans délai ».