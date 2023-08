Affaire Fass Boye : les rescapés et les corps des migrants rapatriés ce lundi

La population de Fass Boye (Département de Tivaouane – Région Thiès) avait dépêché, jeudi, une délégation au ministère de l’Intérieur pour discuter avec l'Autorité sur le rapatriement de leurs fils qui se trouvent au Cap Vert, suite à une tentative de migration vers l’Espagne qui s’est soldée par une soixantaine de morts. En réponse à leur demande, l'État a mis à leur disposition un vol militaire avec à son bord deux membres du village de Fass Boye. L’avion est parti au Cap Vert hier dimanche et reviendra ce lundi 21 août au Sénégal avec à son bord les rescapés de la pirogue de migrants qui avait disparu et les corps de ceux qui ont perdu la vie. Selon « L’Observateur », le village de Fass Bore a tenu ce dimanche une cérémonie de prières pour nos enfants qui sont morts dans cette pirogue. « Nous sommes en train de faire leur deuil en attendant que leurs corps soient rapatriés. L'État a mis à notre disposition un avion militaire pour leur rapatriement. Ce vol est actuellement au Cap-Vert et nous pensons qu'il retournera au pays aujourd’hui même avec nos rescapés et les corps des migrants décédés », a déclaré Babacar Seck, Secrétaire général adjoint du Conseil local de pêche artisanale(CIpa) de Fass Boye. Secourus au larges des côtes cap-verdiennes le 16 août, 38 migrants rescapés d’une pirogue qui transportait 101 migrants ont été admis dans un hôpital. Les premiers chiffres avaient fait état de 63 migrants morts dont certains cors ont été repéchés et d'autres introuvables. A la suite de l’hospitalisation des rescapés, 6 autres ont fini par succomber portant le nombre de morts à 69. Une situation qui a mis le village de Fass Boye dans une situation de tristesse.