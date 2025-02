Affaire Farba Ngom : l'audition reportée au 27 février à la demande de ses avocats

Farba Ngom est rentré chez lui après son audition. Selon les informations de Seneweb, ses avocats ont fait rapporter la séance avec le juge d'instruction du Pool judiciaire financier. Et pour préserver les droits de leur client, les avocats ont demandé au juge de mettre à leur disposition le dossier pour qu’ils puissent discuter avec Farba Ngom et mieux préparer sa défense.



Le juge leur a donné rendez-vous le 27 février prochain et leur permettra de consulter ledit dossier