Affaire Farba Ngom : Amsatou Sow Sidibé écrit au président du Collège des juges d’instruction


Alors que la décision du juge d’instruction est attendue cette semaine, un rebondissement majeur est survenu dans le dossier de Farba Ngom. La Commission nationale des droits de l’homme du Sénégal (CNDH) a adressé, le 2 septembre, un courrier officiel au président du Collège des juges d’instruction pour solliciter sa libération provisoire pour raisons médicales.

Selon Libération, qui relaye l'information, cette demande, signée par la présidente de la CNDH, Amsatou Sow Sidibé, fait suite à une enquête menée par l'institution sur l'état de santé du député-maire des Agnam et responsable de l'Alliance pour la République (Apr, ex-parti au pouvoir).

Pour rappel, une expertise judiciaire, confirmée par une contre-expertise, a déjà conclu que l’état de santé de Farba Ngom est incompatible avec la détention.



Mardi 9 Septembre 2025 - 15:21



