Affaire Fama Coundoul : Le verdict est tombé

Fama Coundoul, plus connue sous le nom de Maman Coundoul, établie à la Cité Asecna de Guédiawaye, et qui avait organisé sa disparition et menti sur sa grossesse a été fixée sur son sort. L’affaire Maman Coundoul a été évoquée hier au tribunal des flagrants délits de Pikine-Guédiawaye. Fama Coundoul et ses complices Oumy Ndao, Mame Diarra Sène et Amadou Wellé ont fait face au juge. Fama Coundoul et Amadou Wellé qui jouait le rôle du ravisseur et Oumou Ndao, la femme qui l’avait hébergée à Castor ont été condamnés à 6 mois de prison dont 1 mois ferme pour association de malfaiteurs, faux et usage de faux, menace de mort, escroquerie à la grossesse… A. Wellé, qui faisait office de faux ravisseur allant même jusqu’à réclamer au mari de Fama Coundoul la somme de 1,2 million de Fcfa, a tout déballé après son arrestation à Sébikotane.