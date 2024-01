Affaire Fallou Sene, des étudiants seront auditionnés

En 2018, lors des affrontements entre étudiants et forces de l’ordre, à l’Université Gaston Berger de Saint-Louis, Fallou Sène, un étudiant en 2e année de droit, a été tué par balle. Six ans apres, le dossier est en phase terminale informe les ECHOS. Et le journal de précise que, le Doyen des juges d’instruction va entendre certains étudiants avant de procéder à la clôture de l’enquête. Ces derniers ont déjà été convoqués. Le Doyen des juges d’instruction qui a rouvert le dossier, va procéder à l’audition de certains étudiants. En fait, les étudiants de l’Université Gaston Berger ont tenu à ce que certains de leurs camarades soient auditionnés, puisqu’ils sont également témoins des faits. Dans la procédure, faut-il le souligner, un seul étudiant a été retenu, comme témoin. Seulement, la coordination des étudiants de l’Ugb avait fait une sortie pour dire qu’elle ne connaissait pas cet étudiant. L’audition de ces étudiants sera probablement le dernier acte d’instruction, puisque dans cette affaire, tout le monde a été entendu.