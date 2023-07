Affaire El Malick Ndiaye : Le Forum du Justiciable invite la justice à la prudence

Dans un communiqué, le Forum du Justiciable exhorte «la justice à la prudence et à prendre toutes les dispositions nécessaires pour authentifier l’audio pour lequel Monsieur El Malick Ndiaye a été arrêté et dont il nie en est être l’auteur», dit-il. Dans la note, cette partie de la société civile rappelle son attachement aux respects des droits des justifiables. Pour rappel, El Malick Ndiaye, le responsable de la communication du parti Pastef, a été placé en garde à vue à la Section de recherches (Sr) de Colobane. À cause d’un enregistrement dans lequel le Pastefien appelle les jeunes à se mobiliser “massivement” avec comme point de ralliement Sandaga pour empêcher ce qui est considéré comme une manœuvre visant à effacer Ousmane Sonko des listes électorales. Des propos qui ont été réfutés par El Malick Ndiaye.