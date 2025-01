Affaire Doro Gaye : l’homme d’affaires sur deux fronts

Arrêté à Paris puis relâché, Doro Gaye est suspendu à la décision de la justice française au sujet de son éventuelle extradition au Sénégal où il est empêtré dans une affaire d’escroquerie foncière. Mais l’homme d’affaires n’a pas attendu d’être fixé sur son sort concernant cette procédure pour ouvrir un autre front avec l’espoir d’éviter la prison s’il est renvoyé au bercail. Dans son édition de ce jeudi, Les Échos informe en effet que ses avocats ont saisi la Chambre d’accusation. Objectif ? Obtenir l’annulation de l’ordonnance de révocation du contrôle judiciaire que le juge d’instruction du troisième cabinet avait décerné à leur client. «Il nous revient que les avocats de l’homme d’affaires estiment que le magistrat instructeur a révoqué le contrôle judiciaire de leur client non pas parce qu’il n’a pas respecté les termes fixés par l’ordonnance de mise en liberté provisoire, mais il aurait suivi la volonté de la partie civile qui aurait estimé que Doro Gaye a manqué à ses engagements», rapporte le journal. La même source ajoute que les requérants ont souligné que le juge du troisième cabinet a révoqué le contrôle judiciaire avant que le mis en cause quitte le Sénégal. Doro Gaye a été arrêté et placé sous mandat de dépôt début juin dernier pour escroquerie foncière supposée au préjudice de Zakiloulahi Sow. Le montant du préjudice est estimé à 1,2 milliards de francs Cfa. Fin juin, il recouvre la liberté à la faveur d’une liberté provisoire obtenue après qu’il a pris l’engagement, dans le cadre d’un protocole d’accord, de rembourser le montant dû. Mais alors qu’il était sous contrôle judiciaire, l’homme d’affaires quitte le Sénégal en novembre dernier. Il sera arrêté à Paris en décembre. Remis en liberté, il attend son extradition. Parallèlement, Doro Gaye espère que la Chambre d’accusation annulera l’ordonnance de révocation de son contrôle judiciaire, ce qui lui évitera peut-être la prison s’il est extradé.