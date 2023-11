Affaire C. Fall : 5 individus envoyés en prison, retour de parquet pour 10 autres

Du nouveau dans l'affaire C. Fall, individu dont le corps a été déterré d’un cimetière de Kaolack puis brûlé ! cinq des auteurs ont été placés sous mandat de dépôt par le procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance local. Ces derniers, qui avaient détruit des biens appartenant à autrui, seront jugés en flagrant délit. Retour de parquet pour le délégué du quartier de Ndangane et 9 autres suspects Dix personnes arrêtées dans le cadre cette affaire ont fait l'objet d'un retour de parquet. Il s'agit du délégué du quartier de Darou Salam Ndangane et de 9 autres personnes. Omar Thiam et Cie vont retourner au commissariat Central local pour y passer cette nuit. Le chef du parquet a ouvert une information judiciaire contre eux. Mais aucun juge n’a encore été désigné, selon des sources de Seneweb.