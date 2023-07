Affaire Boffa Bayotte : l’émouvant message de l’épouse de René Capin Bassène

Son mari, avec Omar Ampoi Bodian, a été condamné à la réclusion à perpétuité pour la tuerie qui avait fait 14 morts en janvier 2018. Odette Victorine Coly a plaidé dans les colonnes de Libération la cause des mis en cause dont les demandes de liberté provisoire, en attendant leur procès en appel, ont été rejetées. Odette Victorine Coly : «Nos enfants ont besoin de leurs pères» «Nous demandons à la justice de libérer nos maris qui sont tous des innocents et qui continuent de croupir dans les cellules de la Maison d'arrêt et de correction de Ziguinchor. Nous disons également à cette justice et à l'État du Sénégal que nos enfants ont besoin de leurs pères. «Tout comme nos enfants, nous épouses et mères, nous avons aussi besoin de nos maris. A la Justice sénégalaise, nous disons d'aller chercher les coupables ailleurs. Notre demande est une exigence sociale. Plus de six années, nos maris sont toujours en prison. C'est trop long. Ça suffit. Nous avons très mal. «Tout le monde sait que René Capin Basséne et Omar Ampoi Bodian sont des innocents. Les mots nous manquent. C'est pour vous dire que nous sommes fatiguées de vivre cette injustice. Nous ne demandons que la libération de nos maris.»