Affaire Birame Souleye : L’Ambassadeur du Sénégal en Côte d’Ivoire convoqué

Abdou Karim Fofana, ministre porte-parole du Gouvernement, a révélé mercredi que l’ambassadeur du Sénégal en Côte d’Ivoire a été convoqué par le ministre ivoirien des Affaires Etrangères, à la suite des propos du député sénégalais Souleye Birame Diop, relatifs au 3e mandat de Macky Sall en référence avec celui du chef de l’Etat ivoirien, Alassane Ouattara. Dans l’émission Faram Facee de ce mercredi sur la tfm, relayé par la rfm, Abdou Karim Fofana a dit qu’au regard de cet écart de langage, notre ambassade en Côte d’Ivoire a été convoqué : « C’est une sorte de convocation courtoise. L’Etat du Sénégal a fait quelque chose qui honore les relations entre les deux pays. Les hommes politiques doivent avoir le sens de la responsabilité. On peut parler pour soi, mais lorsqu’on s’exprime, on doit avoir à l’esprit que les effets des mots que nous prononçons peuvent aller au-delà de nos frontières, mais aussi impacter les relations entre Etats, les relations entre populations ». Le Président du groupe parlementaire de la coalition Yewwi et N0 2 du parti Pastef-Les Patriotes a été d’ailleurs placé sous mandat de dépôt, la semaine dernière, avant d’être libéré, ce mercredi. Le maire de Thiès-Nord, lors d’une conférence de presse de la coalition Yewwi askan Wi, avertissait les futurs candidats de l’Apr, décidant de lui faire confiance, « d’éviter de manger chez Macky Sall et de boire son eau, il est capable de vous empoisonner ».