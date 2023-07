Affaire Birame Souleye Diop : «L’Etat ne peut pas se substituer à Ouattara» (Avocat)

La dernière sortie du président du groupe parlementaire Yewwi Askan Wi lui a valu sa garde à vue. Birame Souleye Diop est poursuivi pour diffamation commise par un membre de l'Assemblée nationale contre un chef d'Etat étranger de nature à saper les relations diplomatiques de l'Etat, discrédit sur une institution de la République. Mais Me Abdoulaye Tine, interpellé par nos confrères de Seneweb sur les chefs d’inculpation visés, explique : «Ce sont des affirmations gratuites.» Et de poursuivre : «J'ai été à la CEDEAO pour leur amener un acte communautaire contraignant et ils disent qu'ils sont souverains. Au Sénégal, aucun président ne doit nous dire comment les hommes politiques doivent s'exprimer.» Dans la même dynamique, Me Abdoulaye Tine indique qu’il «ne revient pas à l'Etat du Sénégal de se substituer à Ouattara et jouer au justicier». Il ajoute : «Si M.Ouattara peut se plaindre de quelque chose, libre à lui de prendre un avocat. Si vous allez en Côte d'Ivoire, les politiques du pays disent tout de l'Occident et qu'est-ce qu'ils n'ont pas dit sur les hommes politiques français ou son chef d’État ?" L’avocat estime qu’il ne faut pas surestimer la situation, sans doute les propos de Birame Souleye Diop ont dépassé sa pensée. «Il a voulu dire qu'il y a eu un précédent. Il faut mettre ses affirmations dans le contexte de la rivalité politique et les considérer pour ce qu'elles sont d'autant qu'il a présenté ses excuses. L'incident doit être clos et on avance vers autre chose», conclut la robe noire.