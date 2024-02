Affaire Baidy Amar : Ses amis déférés devant le procureur pour usage de drogue

Sa mort a fait le tour des réseaux et de la presse locale. Les circonstances du drame encore floues, quatre amis du défunt Baidy Amar sont déférés au parquet. Ils sont poursuivis pour usage de drogue (cocaïne). Les personnes arrêtées dans le cadre de l’enquête du décès du jeune Baïdy Amar sont présentement entre les mains du procureur de la République. Il s’agit de sa petite amie M. D., de nationalité algérienne, son camarade Z. F., sa copine J. M. et le chauffeur A. S. Lors d’une fouille de l’appartement où le drame s’est produit, les policiers ont découvert un sachet de 25 g de coke. Excepté le chauffeur, les autres mis en cause ont reconnu avoir consommé cette drogue dure. L’autopsie du corps de Baïdy Amar a été aussi bavarde. La mort est due, selon les résultats, à un arrêt cardiorespiratoire probablement causé par une intoxication par excès de dose inhalée.