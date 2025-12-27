Affaire Aziz Dabala-Waly : La piste d’un double meurtre sur commande se precise

La mise en cause est poursuivie pour association de malfaiteurs et assassinat avec actes de barbarie. Cette décision intervient après une confrontation avec Mamadou Lamine Diaw, alias Modou Lô, principal accusé dans ce dossier.

Devant le magistrat instructeur, ce dernier a réaffirmé ses accusations, soutenant que Nabou Lèye et Tarba Mbaye lui auraient promis la somme de deux millions de francs CFA pour éliminer Aziz Dabala, qu’il accusait de détenir une vidéo compromettante. Il affirme n’avoir reçu qu’un acompte de 500 000 francs CFA.