Affaire Amy Ndiaye : Son avocat, Me Baboucar Cissé, dépose aujourd'hui sa plainte

Saisi conformément au règlement intérieur par le président de l'Assemblée nationale, Amadou Mame Diop, le procureur de la République avait déjà ordonné l'arrestation des députés Massata Samb et Mamadou Niang, tous deux membres du Pur, au sein de la coalition Yewwi Askan Wi (YAW). Le premier a giflé la députée (BBY), Amy Ndiaye, et le second lui a donné un coup de pied au ventre. En état de grossesse, la victime est hospitalisée. Le Procureur, pour qui le flagrant délit est indiscutable, a fini d'actionner la Division des investigations criminelles (DIC). Ce n'est pas tout car l'avocat de Amy Ndiaye, Me Baboucar Cissé, va déposer une plainte ce lundi matin, informe la presse du jour.