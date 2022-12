Affaire Amy Ndiaye : Massata Samb et Mamadou Niang localisés…

Les deux députés de Yewwi Askan Wi (YAW) et membres du Parti de l’Unité et du Rassemblement (PUR), Massata Samb et Mamadou Niang, sont recherchés par la Division des investigations criminelles (Dic), dans l’affaire Amy Ndiaye. D’après Source A, qui cite une source proche du dossier, les deux députés déclarés fugitifs se déplaçaient constamment, de village en village. C’est ce qui explique que les limiers n’avaient pas pu les arrêter jusqu’à hier. Le journal révèle qu’ils ont été finalement localisés. Saisi par le président de l’Assemblée nationale, le Parquet a actionné la Dic, ordonnant leur arrestation suite à l’agression de la députée Amy Ndiaye, qui a reçu un coup de pied au ventre et une gifle alors qu’elle est en état de grossesse. Victime d’un malaise, la femme enceinte était prise en charge à l’hôpital Principal de Dakar. L’échographie a même révélé des risques d’avortement post-traumatique. Son avocat, Me Baboucar Cissé, est entré en action en début de semaine, déposant sa plainte. En face, les 2 députés alors activement recherchés, ont déposé 3 plaintes, par le biais de leur avocat, contre Amy Ndiaye, à la Dic, à la Section de recherches et au niveau du Parquet. Ils visent également l’ancien parlementaire Moustapha Diakhaté pour incitation au meurtre, précise le journal. La police s’était déployée près du domicile du président du Pur et guide des moustarchidines, Serigne Moustapha SY.