Affaire Amy Ndiaye Gniby : les députés Massata Samb et Mamadou Niang à la barre le 8 juillet

Les deux députés membres du Parti de l’unité et du rassemblement (PUR, opposition) ont comparu ce lundi, à la barre de la Cour d’appel de Dakar. Les Échos informe toutefois que l’audience a été renvoyée au 8 juillet prochain à la demande de Me Abdy Nar Ndiaye, avocat de la victime. Pour rappel, les deux députés du PUR ont violenté leur collègue enceinte Amy Ndiaye Gniby, en pleine séance plénière. Massata Samb a giflé la parlementaire tandis que Mamadou Niang lui a donné un coup de pied dans le ventre le 1er décembre, lors du vote du budget du ministère de la Justice. La mairesse de la commune de Gniby (centre) avait dû être admise dans un établissement hospitalier. Condamnés en première instance à six mois de prison et 5 millions de francs CFA à titre de dommages et intérêts, Massata Samb et Mamadou Niang avaient interjeté appel à leur sortie de prison en juin 2023.