Affaire Amy Ndiaye Gniby : bonne nouvelle pour les députés PUR

Condamnés en première instance à six mois de prison et 5 millions de francs CFA à titre de dommages et intérêts, pour avoir violenté leur collègue enceinte Amy Ndiaye Gniby, en pleine séance parlementaire, les députés PUR Massata Samb et Mamadou Niang avaient interjeté appel à leur sortie de prison en juin 2023. D’après Les Échos, leur requête sera examinée par la Cour d’appel, lundi prochain. Une occasion pour les deux députés de s’offrir une nouvelle virginité. «Ils devront trouver des arguments béton pour convaincre le juge d’appel», commente le journal.