Affaire Adji Sarr : la dernière requête des avocats de Sonko

Hier, mercredi, donc vingt-quatre heures avant l’audition de leur client par le Doyen des juges, les avocats d’Ousmane Sonko ont saisi ce dernier d’une nouvelle requête. D’après Libération, qui donne l’information, les conseils du président de Pastef réclament l’audition en tant que témoin d’un de leurs confrères. «Me Papa Mamadou So a publiquement avoué avoir reçu Adji Sarr 15 jours avant les faits pour la conseiller et il serait important de savoir si c’est sur un modus operandi tendant à collecter des éléments de preuves ou sur le simple dépôt d’une plainte ainsi que la poursuite des relations ou contact entre les deux jusqu’à implication des officiers de police judiciaire dans la procédure», a écrit Me Ciré Clédor Ly, un des avocats de Sonko, repris dans Libération.Ce dernier ajoute dans sa requête : «Le docteur Alphousseyni Gaye, entendu au fond, a narré des faits établissant son contact téléphonique avec l’avocat qui lui aurait demandé d’aller récupérer mademoiselle Adji Sarr au niveau de Liberté 6 pour l’examiner, ce qu’Adji Sarr a d’ailleurs confirmé au cours de son audition. Le témoin Ibrahima Coulibaly déclare aussi avoir, le 2 février 2021, entendu la demoiselle Adji Sarr dire au téléphone que Maître So était en bas de la maison mais ne pouvait l’emmener, que ce serait la voiture de Mamour Diallo qui passerait la prendre.» Avant de réclamer l’audition de Me Papa Mamadou So, les avocats de Ousmane Sonko, sous la plume de Me Bamba Cissé, avaient demandé, le 5 octobre dernier, celles de Baye Mbaye Niass dit «MC Niass», de Mamour Diallo et de «Madame Tall».